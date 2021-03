Vacunados con una dosis tienen 80% de protección

Las vacunas para el Covid-19 desarrolladas por Pfizer Inc. con BioNTech SE y Moderna Inc. redujeron el riesgo de infección en un 80% dos semanas o más después de la primera de las dos inyecciones, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Si bien detalló Gatell que puedes enfermar -o no- después de haberte aplicado una vacuna, lo que éstas previenen son que el evento progrese a una situación grave o la muerte.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Policía de Tulum rompió cuello de salvadoreña

La autopsia a Victoria, migrante que residía en México con una visa humanitaria, reveló que sufrió una fractura de cuello y columna al ser sometida. La mujer fue asfixiada hasta la muerte, mientras que los elementos policiacos fueron detenidos por el delito de feminicidio tras el uso desproporcionado e inmoderado de la fuerza en la detención.

OMS confirma contagio de Covid por animales

De acuerdo con el informe sobre los orígenes de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 de expertos de la OMS y chinos reafirmó este lunes la hipótesis por una transmisión del virus al hombre desde probablemente un murciélago, vía otro animal que no identificó, y descartó que la pandemia tuviera su origen en un laboratorio. Los resultados de los estudios no crea ninguna novedad ni resuelve el misterio del origen del virus, sin embargo, se observa la necesidad de realizar estudios en una zona más amplia que China.