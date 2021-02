México adquiere las vacunes más eficaces

Pfizer, Moderna y Sputnik V han sido tres de las vacunas que mayor eficacia han mostrado y todas ellas han sido adquiridas por México. The Lancet, revista científica, respalda la información.

Registro no define orden al vacunar

Si tienes 60 años o más y no has logrado registrarte en el portal de vacunación, no te preocupes. Hugo López-Gatell explicó que esto no definirá el orden para la aplicación de la inyección, sino que la edad será lo que lo determine.

Vacuna de Astra para menores de 65 años

Cada vez son más países en Europa que sugieren aplicar la vacuna de Oxford-Astra Zeneca solo para personas menores de 65 años, esto por la falta de datos sobre su eficacia en adultos mayores.