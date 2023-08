Tren Maya: AMLO será acompañado por Carlos Slim en primer recorrido de supervisión; revoca invitación a periodistas

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el magnate empresarial Carlos Slim y otros directivos de empresas constructoras lo acompañarán en el primer recorrido a bordo del Tren Maya.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario anunció que sería el próximo 1 de septiembre cuando se llevará a cabo el primer recorrido de supervisión del Tren Maya. Sin embargo, subrayó que en este viaje estarán presentes solo los funcionarios encargados del proyecto, los gobernadores de la península de Yucatán y los directivos de las empresas constructoras.

Dentro del grupo de propietarios de las firmas constructoras que participarán en el recorrido junto al presidente se encuentra Carlos Slim, líder de Grupo Carso, así como los representantes de Alstom, Mota-Engil, ICA y Grupo INDI.

Van a ir directivos, no me gusta decirles dueños, los directivos de Mota-Engil, de Carso, sí va a ir Carlos Slim y van a ir los directivos de INDI, de ICA, y realmente nos han ayudado. También los gobernadores de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, de donde vamos a hacer el recorrido”, informó.

Periodistas no tendrán acceso

López Obrador revocó la invitación a periodistas para el primer recorrido a bordo del Tren Maya, debido a temores de reportajes sobre la baja velocidad.

A pesar de haber inicialmente extendido invitaciones a representantes de medios de comunicación, AMLO decidió retirar la invitación a los periodistas para el primer recorrido del Tren Maya.

El líder del país explicó que, dado que el tren circulará a una velocidad aproximada de 60 km/h en esta fase de pruebas, tiene preocupaciones de que los medios de comunicación publiquen que el Tren Maya "va más lento que un caballo". Por lo tanto, considera más conveniente evitar la presencia de los medios en esta ocasión.

Va a ser supervisión, no vamos a tener invitados. Estamos pensando hacer la supervisión los dueños de las empresas para reafirmar compromisos”, confirmó el presidente.

Es que no va a ir a 160 km, porque todavía está en proceso. Va a ser después. Lo que no quiero, ya ven cómo está el Reforma, y los programas de radio, ni siquiera es por nosotros... yo ya estoy acostumbrado, pero las empresas (...). Todavía está en pruebas y tiene que ir a 60 km... no vaya a ser un reportaje Loret de Mola sobre que el Tren va más despacio que si se fuese a caballo y qué necesidad”

No obstante, López Obrador aclaró que en la inauguración sí invitará a los medios de comunicación para que realicen el recorrido cuando el Tren Maya pueda circular a su velocidad normal.

Además, mencionó que otra razón para no invitar a los periodistas en este primer viaje es la limitación de espacio y la intención de no dejar a nadie fuera, por lo que se optó por no contar con la presencia de medios de comunicación.

Yo creo que en la inauguración, en diciembre, ahí sí vámonos todos, vamos a tener tres trenes, porque eso iba a ser lo otro, no íbamos a entrar todos, entonces hay celos hay sentimientos, entonces mejor no, mejor solo la supervisión, para que nadie se sienta discriminado, excluido”

Con información de SDP Noticias.

