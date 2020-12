Tras salida de Alfonso Romo desaparecerá la Oficina de la Presidencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Luego de la salida de Alfonso Romo Garza, la Oficina de la Presidencia desaparecerá, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario afirmó que Romo Garza no cobraba y que tras su salida del gobierno federal seguirá ayudando como enlace con el sector privado.

“Ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos aprovechar para ahorrar…l a mayor parte de su equipo trabajaba de manera voluntaria, no cobraba, no hace falta esa oficina”, dijo.

López Obrador precisó que a principios de este año Romo Garza le recordó que sólo ocuparía el cargo dos años.

“Le dije: ‘sí, pero te falta todavía este año’, me va a seguir ayudando, nos va a seguir ayudando como enlace con el sector privado, que lo ha hecho muy bien”, dijo.

Ayer López Obrador publicó en sus redes sociales una fotografía de ambos con el mensaje sobre la salida de Romo Garza.

"Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", escribió.

Lo más importante es el encargo y no el cargo, indicó: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo".

En un tuit final agregó: “nunca olvidaré que fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación".