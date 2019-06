Tras muerte de Norberto, aumentarán seguridad en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana anunciará acciones en materia de seguridad en la Ciudad de México.

Luego del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que reforzará la seguridad en la Ciudad de México y sostuvo que los índices de delincuencia disminuirán en el segundo semestre de este año.

En entrevista, la mandataria capitalina adelantó que el refuerzo será desde la llegada de más patrullas en junio hasta refuerzos para mejorar la inteligencia policial.

-"¿A qué se refiere con más refuerzos?", se le preguntó a la jefa de Gobierno.

-“Ya lo vamos a anunciar en su momento, por ahí hay un reforzamiento de la seguridad en distintos temas, particularmente en el tema de inteligencia”, dijo.

Yo he estado planteando que después del primer semestre se iba a notar, es lo que he estado planteando, y decirle a la ciudadanía que no nos va a vencer la delincuencia, que estamos trabajando muy duro y que esta Ciudad va a salir adelante”, sostuvo Sheinbaum Pardo.