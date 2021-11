Tras difundir noticias falsas, Fernando Belaunzarán, del PAN, se disculpa con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Fernando Belaunzarán, miembro del Partido Acción Nacional (PAN) desde 2021, tuvo que disculparse con el presidente Andrés Manuel López Obrador por difundir noticias falsas sobre su hijo.

"No era el hijo de López Obrador. Aunque lo único que dije es que a mí no me preocupaba que tuviera una chamarra Gucci, sino la doble moral de su papá, de la cual el chamaco no tiene ninguna culpa, lo correcto es reconocer el error, disculparse y corregir. Van mis disculpas", señaló el político en Twitter.

Cabe mencionar que Belaunzarán había sugerido que el hijo de AMLO lo había acompañado a Nueva York y que durante el vuelo se le vio con una chamarra de la línea Gucci valuada en miles de dólares.

Sin embargo quien aparece con el presidente en las fotos es una señora, que en efecto lleva puesta una chamarra que podría ser Gucci.

AMLO viajó a Estados Unidos para la toma de la presidencia por parte de México del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Fernando Belaunzarán no es la primera vez que difunde noticias falsas

Esta no es la primera vez que acusan a Fernando Belaunzarán de difundir información falsa, ya Tatiana Clouthier, secreatria de Economía, lo señaló cuando dijo que la bandera estaba colocada al revés en Palacio Nacional.

Belaunzarán trató de matizar la difusión errónea, asegurando que se quedó con la “duda”, pues no supo si corrigieron el “error” o bien si fue fake de quien desde temprano la difundió.