Todavía buscan al misterioso felino que mató a una persona en Valle de Bravo

CIUDAD DE MÉXICO.-Desde hace cinco días personal de los tres niveles de gobierno, de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) buscan entre los parajes de Pinal del Marquesado y Cerro Gordo, en Valle de Bravo, a un animal carnívoro, que podría ser un felino que atacó a un hombre el pasado domingo, quien murió por las lesiones, por lo que pone en peligro a la población.

La secretaria de Seguridad estatal, Maribel Cervantes, informó del despliegue de 300 efectivos entre policías estatales, de la 22 Zona Militar, Fiscalía General de Justicia, policías estatal y municipales.

"Estamos trabajando con el ayuntamiento, desde la noche del martes, cuando fuerzas de reacción de la policía estatal hicieron recorridos a pie. Lo que no queremos es generar una sicosis".

Detalló que es posible asegurar que es un felino, pero no de qué tipo, la prioridad es privilegiar la seguridad de la población, por lo que participan expertos en manejo y búsqueda de estas especies.

"Son 200 policías estatales y hasta 50 elementos de la 22 Zona Militar, la policía municipal y drones patrullando para detectar calor".

Dicen que podría ser este el animal que anda suelto en Valle de Bravo pic.twitter.com/0Iadz2Xuhv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2020

El fiscal de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que puedan señalar a una especie, pues incluso dijo, podría tratarse de una jauría de perros u otro animal.

En entrevista especificó que es muy probable que sea un "animal grande y carnívoro", del que tienen recolectado pelambre, huellas que fueron entregadas a zootecnistas para que determinen de qué se trata. "Lo cierto es que tenemos el cuerpo sin vida de una persona sin lesiones por arma de fuego o heridas con arma punzocortante, no tiene rasgos de estrangulamiento sino mordidas y heridas de lo que parecen ser garras".

Por esta razón, la Secretaría de Educación estatal suspendió clases hasta nuevo aviso, en siete escuelas de nivel básico y seis de nivel medio superior para salvaguardar a la población estudiantil.

Los planteles del nivel básico son preescolar Sylvia Campomanes, primaria Sylvia Campomanes Eguiarte y las telesecundarias Álvaro Obregón e Isidro Fabela.

También en el preescolar Gabriela Mistral, la primaria Miguel Hidalgo y la telesecundaria Venustiano Carranza, ubicadas en Pinal del Marquesado.

En el nivel medio superior están los planteles CECyTEM Valle de Bravo y Zacazonapan, extensión académica Colorines del Conalep, plantel No. 5 del COBAEM y CBT No. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 155.

En la búsqueda participan también elementos de la Marina, quienes cercaron el área de influencia de los sucesos y mantienen vigilancia en la misma, por lo que solicitan a la población extremar precauciones y no transitar en esta zona, mediante el uso de veredas para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa.

Las autoridades sigues confundidas en el caso de #ValleDeBravo y la criatura que atacó a un hombre, ahora creen que pudo ser un lobo, un coyote o hasta un perro, no hay rastro de lo que está matando en esa región. pic.twitter.com/K9qDL9jLdf — OXLACK INVESTIGADOR (@OxlackCastro) March 5, 2020

El gobierno local informó que colocaron cámaras de fototrampeo para corroborar la especie que, se presume, atacó a la persona.

También cuentan con personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), Protección Civil estatal y municipal.