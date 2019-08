Tirador de El Paso alcanzaría 50 años de prisión en México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que si el asesino de El Paso, Texas se juzga en México podría alcanzar más de 50 años de cárcel.

El mandatario reiteró que dio instrucciones a sus colaboradores para que se explore la posibilidad de solicitar la extradición de Patrick Crusius, quien asesinó de forma “abominable” a 22 personas.

Nuestra Constitución no permite la pena de muerte, no existen la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen que se llevó a cabo con premeditación con todos los agravantes, son muchos años de cárcel en México, más de 50 años de cárcel. No descartamos”, dijo.