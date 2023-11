“TikToks y fosfo fosfo duran un ratito”: Xóchitl Gálvez aconseja a jóvenes universitarios elegir bien rumbo a elecciones 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante una audiencia de más de 500 estudiantes de la Universidad Anáhuac, la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, burló a sus competidores, Claudia Sheinbaum y Samuel García, en el camino hacia las elecciones de 2024.

En su mensaje, en el que llamó a los jóvenes a votar, vencer la apatía y no dejar que otros decidan su destino, les dijo que el próximo 2 de junio tendrán tres opciones para elegir: “La nueva política”, que acompañó con una imagen de unos tenis anaranjados “fosfo fosfo”; “la vieja política”, y mostró la imagen de una especie de lagartija, que presuntamente representa a Claudia Sheinbaum; “o a una vieja xingona”, para lo que enseñó un cartel con su fotografía.

Al responder a preguntas de los universitarios, les recomendó que elijan bien a los candidatos que quieran apoyar y no se vayan con la finta.

Participen, infórmense, no se vayan solo con TikToks divertidos, con caras bonitas, porque pues eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo en Nuevo León (Samuel García) dijo que no se iba a ir, que iba a estar, que él no iba a hacer lo del Bronco. ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra? Yo perdí una casa por dejar la delegación, un día les cuento esa historia, pero soy una mujer de palabra y creo que la palabra en política cuenta y lo que yo les diga lo voy a cumplir”, recalcó.