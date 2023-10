¿Tesla le cancela a México y Nuevo León? Qué se sabe del rumor surgido por biografía de Elon Musk

MONTERREY, Nuevo León.- Apenas seis meses después de que se anunciara la construcción de la planta Tesla en Nuevo León se desataron rumores de que sería cancelada, todo a partir de información extraída de la biografía de Elon Musk.

Según revela Walter Isaacson en la biografía de Elon Musk, el fundador de Tesla habría cambiado de opinión acerca de la construcción de la planta automotriz en Nuevo León, optando en su lugar por reubicarla en Austin, Texas.

De acuerdo con reportes de SDP Noticias, empleados de Tesla, bajo anonimato, indican que se contempla la suspensión de la construcción de la planta hasta 2027, pero existe la posibilidad de que el proyecto haya sido cancelado por completo.

Por qué Elon Musk cancelaría la planta de Tesla en Nuevo León

La anunciada mega planta de vehículos eléctricos de Tesla no se materializará en Nuevo León, tal como fue prometido en marzo de 2023 por el gobernador Samuel García y Elon Musk.

La biografía del empresario, lanzada en septiembre pasado, sugiere que Elon Musk habría lamentado su inversión apenas dos meses después del anuncio, es decir, en mayo de este mismo año.

El informe señala que la construcción de la plataforma de próxima generación, originalmente planeada para México, se trasladará a Austin, Texas, en Estados Unidos.

Una de las razones que más ha trascendido es que tendría problemas para trasladar a sus ingenieros a territorio mexicano, se especula sobre posibles factores como el aumento de la inseguridad y la ola migratoria en México.

¿Tesla se construirá en México hasta 2027? Esto se sabe

Además, circulan versiones que sugieren que la llegada de Tesla a Nuevo León se retrasará hasta 2027 en lugar de 2024, como fue anunciado por Samuel García, debido a trámites federales.

SDP informa que el cambio de uso de suelo para la planta de Tesla en Santa Catarina podría tomar alrededor de 36 meses, ya que se busca cambiar de suelo forestal a industrial en un terreno de 260 hectáreas.

En este proceso, Tesla debería llevar a cabo programas de mitigación de impactos, lo que implicaría que la empresa de autos eléctricos no llegaría a Nuevo León en 2024.

Fuentes anónimas de la plataforma "Más Información" indican que se anunciará la postergación del proyecto en Nuevo León hasta 2027, aunque la construcción real no ocurrirá en ese año. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por Tesla, que hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.

Samuel García habla de carta que recibió de Tesla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirma que Tesla ha enviado una carta solicitando avances en los proyectos de infraestructura necesarios para avanzar en la construcción de la mega planta en Santa Catarina.

En la Reunión Anual de Industriales (RAI), García compartió que entre los proyectos solicitados por Tesla se encuentran:

Una salida ferroviaria

Accesos terrestres

Planta tratadora de agua

En la carta de Tesla también se pide la construcción de una subestación eléctrica, infraestructura para la transmisión de energía, un gasoducto y obras de alcantarillado.

Hasta ahora, Samuel García no ha comentado sobre la supuesta reubicación de la planta de Tesla destinada para México ni sobre la biografía que menciona el arrepentimiento de Elon Musk.