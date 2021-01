Termómetro se desploma hasta -8°C en Sonora

HERMOSILLO.- Temperaturas de hasta -8 grados centígrados (°C) o menores, en la zona serrana limítrofe con Chihuahua y de -5 grados bajo 0 en las regiones norte y noreste del estado permanecerán registrándose el día de hoy en Sonora.

Por efectos de la corriente en chorro polar, un canal de baja presión y la masa de aire frío que impulsó el Frente Frío No. 26, continuarán las bajas temperaturas, con rachas de viento moderadas a fuertes y sin probabilidad de lluvias.

Este martes 12 de enero se esperan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora (km/h) en el Golfo de California y de 40 a 50 km/h en las regiones norte, noreste y oriente de la entidad, con temperaturas máximas entre los 16 y los 22 centígrados en la sierra.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre -1 y 6 °C en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre 1 y los 5 centígrados. En el sur de la entidad las temperaturas oscilarán entre 1 y 4 centígrados durante la noche y al amanecer.

Temperaturas mínimas registradas esta mañana al amanecer en estaciones de @Conagua_Sonora

El valor mas bajo que se presentó fue de -9.5°C en Yécora. pic.twitter.com/5ntHN4Ez2y — Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) January 12, 2021

La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, llama a extremar precauciones por el frío que continuará registrándose durante los próximos días, principalmente en las regiones del norte y noreste de Sonora, así como en la cordillera limítrofe con el estado de Chihuahua y continúa alertando a la población a no encender anafres ni braseros en espacios interiores.

El organismo advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Temperaturas máximas de 24 centígrados en el Desierto de Altar y noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en la sierra y el norte serán inferiores a los 20 centígrados durante el día. Cielo medio nublado a despejado, con vientos de 20 a 30 kilómetros por hora en las regiones costeras principalmente en el centro y sur del Golfo de California.

En el Golfo de California se esperan rachas de viento de 50 a 60 km/h por lo que se deberá atender las recomendaciones de las capitanías de puerto.

En distintas regiones, se registraron temperaturas mínimas al amanecer de hoy. En grados centígrados (°C) Yécora -8, Cabullona -6, Bacerac -5, Agua Prieta -4, Santa Cruz -4, Querobabi -4, Cucurpe -3.5, Tesopaco -2.7 y Nogales -1.