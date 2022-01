Te decimos cómo obtener 50% de descuento para reemplacar tu auto en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- Descuento del 50% para reemplacar tu auto puedes obtener si vives en el Estado de México; aquí te decimos cómo.

Reemplacamiento de autos en Edomex

El primer paso es asegurarte si debes o no reemplacar tu auto.

La realización de este trámite forma parte del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el primer semestre de 2022, el cual entró en vigor el pasado lunes 3 de enero.

Y según autoridades del Edomex, los automóviles que tendrán que renovar sus placas son todos aquellos cuyas matrículas se expidieron en 2017 o en años anteriores.

Si no renuevan sus placas, no serán beneficiarios del subsidio a la tenencia, además, no podrán verificar su automóvil e incluso, el vehículo puede llegar a ser remitido al corralón.

Descuentos en reemplacamiento de autos

La Gaceta Oficial del Estado de México, en su publicación del 3 de enero, anunció el descuento en el reemplacamiento 2022 para aquellas personas que hagan el trámite durante los primeros tres meses de este año.

El costo de la renovación de placas en Edomex es de 844 pesos, pero las personas que reciban el descuento de 50% pagarán 422 pesos, informó Televisa.

Es importante mencionar que los autos particulares, así como los de servicio pagarán la misma tarifa.

Requisitos y documentos para el reemplacamiento de autos para el 2022 en Edomex