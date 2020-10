Suspenden comparecencia de Hugo López-Gatell en el Senado por no "haber garantías de civilidad" por panistas

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que en diversas ocasiones las senadoras panistas se manifestaron en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, su comparecencia ante la Comisión de Salud fue suspendida este lunes.

Las legisladoras panistas colocaron diversas pancartas con las leyendas “exceso de ineptitud”, "exceso de soberbia”, moneros de burla a López-Gatell, “basta de mentiras”, entre otras.

Por su parte, la senadora Lilly Téllez aprovechó su participación para regalar a López-Gatell un bastón haciendo referencia de que “está ciego” ante la catástrofe real que es la pandemia del Covid-19 para México.

Agradezco al cuerpo legislativo la oportunidad de intercambiar ideas y escuchar cuestionamientos, así como aspiraciones de trabajo conjunto. Es importante la unidad nacional, la solidaridad, la generosidad y la honestidad, valores consustanciales al Gobierno de México. pic.twitter.com/4T3dm9u4D9 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) October 12, 2020

Pese a que el presidente de la Comisión, Miguel Ángel Navarro Quintero, llamó al orden varias veces, las legisladoras no cesaron en colocar las pancartas y confrontar directamente a López-Gatell durante sus intervenciones.

Sin embargo, cuando el subsecretario hizo uso de la palabra por tercera ocasión para responder a la segunda vuelta de preguntas, la senadora Martha Márquez lo interrumpió para darle gel antibacterial mientras colocaba pancartas con leyendas de protesta.

Ante ello, el senador Navarro decidió suspender la comparecencia, pues consideró que no existían condiciones de civilidad para continuar con el ejercicio.

“Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia”, dijo.

“Por no haber las condiciones de pluralidad y respeto se da por concluida la reunión”.