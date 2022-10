"Soy fresa y moderado en comparación a quien llegue en 2024": AMLO

MÉXICO.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario advirtió que él es un "fresa" y "moderado" al compararse con quien se convierta en el nuevo presidente en las elecciones 2024.

Justificó su comentario, diciendo que sus opositores conservadores se encuentran contando los días debido a que consideran tener una oportunidad de llegar a la presidencia, y que éstos ingresarán con sus políticas neoliberales.



"Va a ser muy probable que yo sea fresa en comparación a los que puedan quedar, mujeres u hombres", dijo.



"¿Por qué?", se le preguntó en Palacio Nacional.



Porque yo estoy muy moderado. ¿No me ven, pues? Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días: 'Ya se va a ir Andrés Manuel y va a venir alguien como los de antes'. No, no, no. Yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista"