"Soy del IMSS y estoy vacunado", joven se resiste a detención por no usar cubrebocas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque las cifras muestran incremento, hay personas que no acatan las medidas sanitarias, con lo que mantienen actitud de riesgo en lugares públicos pese a la pandemia, tal es el caso del siguiente video reportado por redes sociales en el Metro de la Ciudad de México.

En la grabación se aprecia a elementos de la Policía de Transporte someten a un pasajero por no portar cubrebocas. El joven, en aparente estado de ebriedad, dijo "estar vacunado" porque supuestamente trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mira, para empezar estoy vacunado, ¿ok? Soy del IMSS y trabajo en el IMSS", afirmó el joven mientras era detenido.

Por este tipo de personas está muriendo gente

Siguiendo en su postura de resistencia comentó a los agentes "no mi hermano, no me voy a bajar", mientras los policías le preguntan "¿cuántas se tomó?".

Sin embargo los policías le explican que no puede usar el transporte público sin usar cubrebocas. En otros videos se ve al joven negándose a la detención dentro del vagón.