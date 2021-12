Sólo el 33% de capitalinos compra en mercados públicos

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que se va recuperando la normalidad en medio de la pandemia, los ciudadanos aún no se pueden recuperar económicamente y es que los precios altos de productos alimentarios han afectado a todos, por ejemplo a los comerciantes, solamente el 33% de los habitantes de la Ciudad de México se surte en los mercados públicos de la capital, esto de acuerdo a una encuesta hecha por la Secretaría de Desarrollo Económico de la CDMX (Sedeco).

Así lo confirmó en entrevista para Grupo Healy, el titular de Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, quien también expresó que existen 335 mercados públicos en toda la capital del país.

“De acuerdo a una encuesta de mercado que hizo la propia Secretaría de Desarrollo Económico, el 33% de los habitantes de la capital manifestaron que solamente se surten en mercados públicos. Mientras 50 de cada 100 habitantes compran en tiendas de autoservicio o en mercados públicos, varía su compra, una semana en el mercado y otra semana en el autoservicio, dependiendo sus necesidades”, comentó.

Ante el aumento del precio en los productos alimentarios básicos, el funcionario aseguró que existe una crisis derivada de la pandemia por el Covid-19.

“Hay una crisis producto de la pandemia, en donde muchas de las empresas, incluso consideradas como esenciales tuvieron una reducción en sus ventas. Ahora que vuelve a surgir la demanda, pero que no hay la suficiente oferta, el efecto es que sube de precio, y va a haber exceso de demanda y poca oferta”.

Sin embargo, aseguró que será temporal y que se va a estabilizar a mediados del año que entra.

“Es algo temporal, es algo que se va a estabilizar a mediados del próximo año, cuando las empresas recuperen la capacidad de su producción en diferentes rubros, como la producción de huevo, diferentes tipos de carne, leche. Hay también que señalar que estamos preparando empresas en la CDMX para cubrir la suficiencia alimentaria de los habitantes de la ciudad sobre todo de las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco y no depender tanto de la comida importada, sino del campo mexicano”, expresó el funcionario.

Profeco recibe denuncias por aumentos de precio

Y es que, de acuerdo con la información proporcionada Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), son 378 denuncias en lo que va del año en la CDMX por el aumento injustificado de precios en los productos como tortilla, pollo, carnes de res, leche, jitomate, entre otros. De esas denuncias, 22 terminaron en suspensión de la comercialización del producto.

Pero dichos efectos del aumento en los productos de la canasta básica, ya lo han resentido las amas de casa, quienes son las que a diario compran productos alimenticios.

Tal es el caso de la ama de casa, María Asunción Ramírez, quien comentó que con 500 pesos ya no le alcanza ni para dos días de comida, su familia la integran seis personas.

“Antes con 500 me alcanzaba para las tortillas, el huevo, el pollo y hasta la fruta, ahora ya no, sólo me alcanza para la carne y como voy a preparar la comida, es decir, las cebollas, el chile, las especies que le pongo. Ahora ya no me alcanza ni para la fruta, la omitimos en nuestro plato del buen comer”, dijo Doña María en el mercado de San Andrés Totoltepec, localizado en la alcaldía de Tlalpan, zona sur de la CDMX.

Mejoran instalaciones de Mercados

Sobre la situación que guardan los mercados de la CDMX, Fadlala Akabani Hneide dijo que se están mejorando las instalaciones eléctricas de dichos lugares porque había un deterioro gravísimo. Y que actualmente se han creado seis mercados nuevos.

“Se han creado seis nuevos mercados públicos en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, uno se encuentra en Iztapalapa, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl; otro, el de Río Frío en Iztacalco; uno más, en Granjas México en Iztacalco (próximo a inaugurarse); dos mercados más, en la alcaldía Gustavo A. Madero”, dijo el titular de la Sedeco.