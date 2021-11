Solicitan apoyo para localizar a Samantha Escalona en Puebla

PUEBLA.- Familiares de Samantha Escalona Urenda solicitaron apoyo a través de redes sociales para dar con su paradero tras ser vista por última vez la mañana del 3 de noviembre en Santa María Xixitla.

De acuerdo a la información divulgada, Samantha de 34 años de edad, salió de su casa vistiendo pantalón negro y una sudadera del personaje animado Hello Kitty entre las 9:00 y 10:30 de la mañana del miércoles para ir a una tienda cercana, tras esto, no volvió a su hogar ni se ha comunicado con sus allegados.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado emitió una ficha por la desaparición de Escalona. El 4 de noviembre, familiares, amigos, vecinos y autoridades de San Pedro Cholula, realizaron brigadas de volanteo y recorridos para intentar dar con su paradero.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Samantha Escalona Urenda, visto por última vez en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258

Algunas de sus señas particulares son un tatuaje con el número “469” en tipografía gótica, un tatuaje de un hámster con un arcoíris en el brazo derecho, un tatuaje con figuras de burbujas en la espalda baja y otros dos de una caricatura y una corona en sus brazos.

Los familiares pidieron el apoyo de las autoridades municipales de Cholula para revisar casas abandonadas en las posibles rutas que siguió Samantha.

Además, la familia dio a conocer que al revisar una cámara de vigilancia particular observaron a Samantha caminando por la zona de la casa del Castillo del León en San Pedro, pero que no se pudo obtener más imágenes porque las cámaras con las que cuenta el Ayuntamiento instaladas para seguridad, no se encontraban en funcionamiento.

Han solicitado la colaboración ciudadana a través de las redes sociales para la pronta localización de Samantha Escalona Urenda, recordando que si se cuenta con cualquier información, pueden llamar a los números 2226821258, 2212838142, (222)2146402 y (222)2146405, 089.