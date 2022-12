Sismo en Tecpan: AMLO descarta mayores afectaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México Andrés Manuel López Obrador comentó que no se tienen reportes de daños mayores por el sismo que se registró esta mañana de domigno de magnitud 6.0. y cuyo epicentro fue en Tecpan, Guerrero.

En la red social, el jefe del Ejecutivo federal difundió una serie de videos de las llamadas que sostuvo desde su oficina en Palacio Nacional con Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y con Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La Gobernadora le informó a AMLO que no hay pérdidas que lamentar y que solo fue el susto por el movimiento telúrico.

“Buen día, ¿cómo estamos, qué reporte tienes?”, pregunta el Mandatario federal a la gobernadora.

Todo muy bien, hasta el momento se están haciendo el recorrido en Tecpan, donde fue el epicentro, pero hasta el momento no hay pérdidas que lamentar y están haciendo revisión de daños en los hoteles, en la franja costera está todo muy bien no hay daños hasta el momento. Yo le voy estar reportando si ahora Protección Civil me reporta algo diferente, pero hasta el momento no hay daños que lamentar, solo el susto".