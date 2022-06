Sinaloa: Muere niña dentro de automóvil tras quedarse dormida bajo intenso calor

GUASAVE, Sinaloa.- Una niña de 4 años identificada como Romina “N” murió tras estar varias horas dentro de un automóvil a altas temperaturas en Guasave, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche de ayer (miércoles) cuando, de acuerdo con El Universal, la niña subió a un auto estacionado afuera de su casa en la comunidad de Utatave sin ser vista por sus familiares.

Tras esto, la menor se habría quedado dormida dentro del vehículo durante varias horas y bajo el intenso calor.

Los familiares, al notar la desaparición de Romina, comenzaron a buscarla en distintos lugares de la comunidad hasta que vieron que, en apariencia, la menor se encontraba dormida dentro del automóvil marca Honda de modelo atrasado.

Niña murió deshidratada

No obstante, al tratar de despertarla, sus familiares notaron que no reaccionaba, por lo que llamaron a la Cruz Roja, y al llegar, paramédicos confirmaron que la menor ya no tenía signos vitales. Se presume que Romina falleció debido a una rápida deshidratación por estar expuesta durante varias horas a fuertes temperaturas y sin ventilación.

Por su parte, los padres de la niña no pudieron determinar la cantidad de horas que la menor estuvo dentro del auto, pues fue hasta la noche cuando descubrieron que no se encontraba dentro de su casa.

Luego de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre la muerte de la niña.

