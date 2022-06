Silvio Rodríguez dedica “El Necio a AMLO”; “una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel”

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor cubano Silvio Rodríguez dedica “El Necio” al presidente Andrés Manuel López Obrador en un concierto en el Auditorio Nacional.

“Una vez se la dediqué a Fidel, hoy se la dedico a Andrés Manuel”, dijo en alusión al expresidente cubano Fidel Castro.

Con esa frase, Rodríguez -quien es amigo del mandatario mexicano- levantó una ovación del público asistente, cita Aristegui.

Andrés Manuel “El Necio”

Una día antes, en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador la había programado al final de la sesión de preguntas de los reporteros.

La dedicatoria de Silvio Rodríguez a López Obrador fue ampliamente compartida en redes sociales, ya que se trata de la canción favorita del presidente.

Ustedes saben de su música, es un gran poeta, es un gran autor, un hombre con principios, y tiene canciones que han marcado a generaciones desde los que somos más veteranos hasta los jóvenes”, aseguró el mandatario.

Y Silvio Rodríguez volvió a México. Dijo que le había dedicado alguna vez El necio a Fidel. Y que ahora se la dedicaba a Andrés Manuel. Y sí, con @AuditorioMx lleno por completo, se escucharon solo aplausos y vivas para @lopezobrador_

“El Necio”, canción que tiene que ver con los principios

Cuando se le preguntó qué tema era su preferido, se refirió a ‘El Necio’ y dijo que se trata de una canción que “tiene que ver con los principios, con los ideales”.

“No se podría vivir ni llevar a cabo ninguna actividad social, política, religiosa si no se tiene por delante un ideal, una doctrina, una utopía. Tenemos que tener algo que nos obligue a caminar hacia adelante, que le dé sentido a nuestra vida, todos tenemos eso, todos. Y yo admiro mucho a la gente con ideales, con principios, los respeto”, expresó López Obrador.

Letra de “El Necio”, canción dedicada por Silvio Rodríguez a Fidel Castro y ahora a Andrés Manuel López Obrador

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

Dicen que me arrastraran por sobre rocas

Cuando la revolución se venga abajo

Que machacarán mis manos y mi boca

Que me arrancarán los ojos y el badajo

Será que la necedad parió conmigo

La necedad de lo que hoy resulta necio

La necedad de asumir al enemigo

La necedad de vivir sin tener precio

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví