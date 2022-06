Mañanera de AMLO: López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas tras exclusión de algunos países

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia Mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no asistirá a la Cumbre de las Américas luego de que Estados Unidos no invitara a todos los países del continente.

La Cumbre de las Américas se realizará en Los Ángeles, California del 6 al 10 de junio.

Como lo había mencionado anteriormente, López Obrador indicó que será el canciller Marcelo Ebrard quien viaje en su representación y del gobierno a la cumbre.

La exclusión, el querer dominar sin razón alguna, en no respetar la soberanía de los países y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos", dijo.