Sigue en coma tras ser arrollado por un Camaro en arrancones en el Estadio Akron

ZAPOPAN, Jalisco.-"Atrapado hoy me siento en mi cuarto dando un concierto", canta el rapero Tuker AM en su canción "Si la vida me consume".



Y así se encuentra ahora en un cuarto de hospital, pues el joven cuyo nombre real es Regino Omar Flores Hernández, sigue inconsciente luego de haber sido arrollado por un Camaro en los arrancones clandestinos del Circuito JVC del Estadio Akron, casa de las Chivas Rayadas.



"En el Face dicen que ya está muerto, dicen que qué estaba haciendo ahí", lamentó la madre de Omar.



Explicó que es doloroso que den a su hijo por muerto, pues él ha estado luchando.



Fue operado de su pierna y quizá tiene lesiones cerebrales, le dijeron los doctores.

Tucker AM es vecino de la Colonia 12 de Diciembre, en Zapopan.El 27 de diciembre salió a grabar su música, su madre no sabe si el grupo de amigos acudió a los arrancones a grabar para algún video o decidieron cambiar los planes."Hay varias versiones, dicen que fue una muchacha que ganó la carrera y luego se fue contra los que estaban viendo, o que fue alguien más", lamentó la mamá de Omar.Explicó que teme que, si se trata de alguien poderoso, quieran callarlos.Asimismo recordó que fueron víctimas de robo por un hombre que fingió ser reportero y teme que usen información falsa de su hijo para pedir dinero."Yo sigo vivo, lo digo hasta la fecha", canta Omar, en sus videos.