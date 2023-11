"Si no he ido a Acapulco, es porque me van a mandar provocadores, no puedo permitir que me ninguneen": AMLO

SINALOA .- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre su ausencia en los barrios más afectados de Acapulco por el huracán “Otis” en su conferencia matutina de este martes en la ciudad de Culiacán.

El mandatario aseguró que no ha ido a recorrer las calles del destruído destino turístico, debido a que “le van a mandar provocadores” y “no puede permitir que lo ninguneen”.

Soy el presidente de México y tengo que cuidar mi investidura presidencial, no soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee, o sea prestarme, caer en una provocación, eso es lo que quieren, ¿saben qué buscaban en el caso de Acapulco? Muchísimos muertos, porque son buitres”. Indicó el presidente de la federación.