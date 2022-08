"Si hay reforma electoral, que no sea por rencores": Lorenzo Cordova asegura que el sistema funciona bien

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, recalcó su postura sobre la reforma electoral que planea implementar Morena, asegurando que no es necesaria en este momento, y agregó que en caso de que se realice, no debe ser resultado de filias, fobias o rencores personales.

Durante su participación en la conferencia "Retos y oportunidades para el fortalecimiento del INE", como parte del Parlamento abierto que organiza Va por México, Córdova Vianello indicó que "hoy el sistema funciona y funciona bien".

"Hoy el sistema funciona y funciona bien, si hay una reforma, será bienvenida, pero no es indispensable; es decir, la democracia mexicana no está en riesgo si no hay reforma electoral", puntualizó desde la Cámara de Diputados. Consideró que una reforma no es pertinente y advirtió que si avanzamos hacia una modificación en la materia, deberían cumplirse tres condiciones:

Que sea producto de un consenso "sí muy amplio entre los actores políticos".

Que sea para mejorar el sistema, no para que haya retrocesos, "de lo contrario estaremos tirando a la basura 30 años de esfuerzos".

Que sea producto de diagnósticos adecuados con datos y objetivos, "no de caprichos, ni rencores".

Si hay una reforma electoral, que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filias y fobias o peor aún, de rencores personales, porque entonces tendremos garantías de que la reforma, lejos de fortalecer el sistema electoral, va a servir para dinamitarlo", sentenció el consejero presidente del INE.

Córdova advirtió que si se avalara la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se trataría de la primera iniciativa surgida desde el poder y la primera iniciativa electoral que no proceda de una amplia discusión pública.

8 años de la última reforma electoral

Agregó que si se quiere avanzar en la materia, es importante tomar en cuenta que se requiere seguir en el tema del voto electrónico, perfeccionar sistema representativo para acabar con la sobre representación del 8%, eliminar secreto ministerial para el INE y transferir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la decisión sobre las medidas cautelares, así como simplificar el sistema y eliminar algunas de las prohibiciones hoy existentes, entre otras cosas.

Indicó que en los últimos 45 años ha habido nueve reformas electorales que han venido perfeccionando el sistema. Detalló que en los últimos ocho años, tras la última reforma aprobada en 2014, se han realizado 330 elecciones en ocho años, todas "con cero conflictos post-electorales, 259 de ellas ordinarias y 71 extraordinarias, siendo estas federales, locales, partidistas, de democracia directa y la Asamblea constituyente".

Lorenzo Córdova adelantó que de cara a la construcción del Presupuesto de Egresos para 2023, el INE solicitará 24 mil 697 millones de pesos de recursos para 2023, entre presupuesto base, cartera institucional, presupuesto precautorio y financiamiento público para partidos. Llamó al órgano legislativo a considerar la propuesta y advirtió que no se valen recortes sin justificación: "Si lo hacen, esta vez tendrán que justificar punto por punto los motivos".