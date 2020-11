“Si algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- “Si algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario indicó en su conferencia matutina de este martes que en su caso siempre procura guardar distanciamiento.

“Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por la gente, por respeto a la gente no me pongo porque guardo la distancia y porque el doctor me dice, me ha dicho de que no es necesario si no estoy infectado”, reiteró.

López Obrador añadió que la recomendación que le dan es que hay que ponérselo para no infectar a otras personas.

#ENTÉRATE| "Si yo algún día me pongo cubrebocas sería por respeto a la gente. No me pongo porque guardo la distancia": #AMLO al reiterar que no aplicará medidas autoritarias 'como está pasando en Europa'. pic.twitter.com/fSLjxUcq6F — Panorama Sin Reservas 620 AM (@sinreservas620) November 3, 2020

Bueno, pero me lo pondría nada más porque veo en la calle la gran responsabilidad de la gente de que aún sin saber a ciencia cierta si ayuda o no ayuda, todos con su cubrebocas, todos”, manifestó.

Es un pueblo extraordinario, reiteró.