Sheinbaum aún no decide si debe asistir a reunión de líderes de ciudades en EU

CDMX.- Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que se encuentra valorando si debe o no asistir en abril a una reunión de diversas ciudades del mundo en Estados Unidos.

Tengo una invitación, pero más bien, para ir a Estados Unidos a una reunión de ciudades de distintos lugares del mundo, y estoy valorando si voy o no", mencionó en entrevista tras la inauguración del Centro de Realidad Aumentada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A pregunta expresa sobre cuándo sería está reunión, Sheinbaum mencionó que será en abril, “pero todavía no tomo la decisión si voy o no, ya les informaré”