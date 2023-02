Sheinbaum asegura que Taboada "no tiene orden de aprehensión"

CDMX.- Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que Santiago Taboada, el alcalde de Benito Juárez no cuenta actualmente con una orden de aprehensión en su contra, y que no tiene conocimiento de que se le haya abierto una carpeta de investigación.



Respecto a las acusaciones lanzadas por el edil sobre que hay "persecución política" en su contra, Sheinbaum explicó que las órdenes de aprehensión contra sus colaboradores no tienen que ver con un tema político, sino por un nuevo caso de pisos "ilegales" de la torre City Towers.

Es otro caso que salió de la Benito Juárez, es un caso que denuncian los vecinos… es un tema de City Towers, es una investigación que hace la fiscalía y que ellos estarán informando y tiene que ver con la construcción de pisos ilegales, que no tiene nada que ver con un asunto político, es un asunto que viene ocurriendo en la Ciudad, particularmente en la alcaldía Benito Juárez y, que no debería haber ocurrido y que en algunos casos tiene consecuencias administrativas y en otros casos consecuencias penales", mencionó.

En entrevista tras la entrega de Tarjetas para la Pensión de Adultos Mayores, Sheinbaum Pardo aclaró que no tiene conocimiento de que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación.



Agregó:

No tiene orden de aprehensión Taboada, no sé de dónde salió eso. Yo no tengo conocimiento de ello, pero que sí hay y fue denunciado por los vecinos en particular, hay varios City Towers, pero en particular uno que se construyen en un lugar donde no se tuvo que haber construido ese edificio y que está lleno de vicios ocultos y ellos denuncian ante la fiscalía, por cierto, denunciaron hace varios meses este caso, y la fiscalía está haciendo su trabajo"