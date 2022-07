Sheinbaum asegura no haber violado ninguna ley electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de que interpusiera el INE (Instituto Nacional Electoral) las medidas cautelares a las "corcholatas" presidenciales por actos anticipados de campaña, así como de uso de recursos públicos, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, ha asegurado no haber violando ninguna ley.

Además, Sheinbaum menciona que el tema va a ser revisado por ella y sus abogados, pero que coindiía con lo dicho con el presidente del partido de Morena, Mario Delgado:

"A penas me voy a reunir con mis abogados, para poderles decir, (pero) coincido con lo que dijo el presidente del partido (Morena), (Mario Delgado) que al ratito van a estar buscando qué fue lo que dijimos cuando éramos pequeñitos porque realmente no hemos violado ninguna ley y están buscando donde no hay", comentó tras asistir como invitada a la firma del convenio de la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Hoy, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares, tras analizar una queja del PRD por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al Proceso Electoral Local (PEL) 2023 en Coahuila y el Proceso Electoral Federal (PEF) 2024.

También te puede interesar: PRD debe entregar denuncia contra funcionarios de Morena por supuestos actos anticipados de campaña: INAI

Medidas cautelares

Así como el realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado, pero desde entonces se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares, como ha sido el caso.

Las medidas cautelares son contra 30 servidores públicos, entre ellos Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Agusto, Ricardo Monreal, entre otros, para no realizar propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo en que este tipo de actos, presumiblemente ilícitos en tanto evidencian una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado, vuelvan a repetirse en el futuro inmediato.

También te puede interesar: CDMX: Claudia Sheinbaum no descarta sabotaje por corto circuito en la Línea 2