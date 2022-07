CDMX: Claudia Sheinbaum no descarta sabotaje por corto circuito en la Línea 2

CIUDAD DE MÉXICO.-Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que la causa del corto circuito en una subestación eléctrica ubicada entre la estación Xola y Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro haya sido un sabotaje. No obstante, indicó que la investigación la deberá hacer la Fiscalía General de Justicia.

A pregunta expresa si se descarta el sabotaje, la Jefa de Gobierno respondió: "no hay que descartarlo, la verdad. Hay que revisar y que nos diga la fiscalía".

"Sí queremos una investigación para realmente saber si hay alguna negligencia o un problema, inclusive algo más, de que alguien haya colocado un objeto a propósito, dado que tuvimos el problema de la Línea 9 hace unos días y ahí fue porque se cayó un paraguas pero en este caso queremos saber qué pasó", dijo.

En ese sentido, la mandataria capitalina recordó que con las obras del proyecto Energía Metro ayudará a que haya incidentes como los registrados en la Línea 2 del Metro, la cual va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Son tres etapas, en septiembre estará la primera etapa, esta obra nos va a permitir elevar el voltaje y mejorar el suministro y distribución de energía a la Línea 1, 2, 3 y eso va a mejorar el servicio", aseguró.

TRABAJOS DE RENOVACIÓN

Por otro lado, Claudia Sheinbaum comentó que los trabajos de renovación de la Línea A para la sustitución de las vías comenzarían este año, pero que no habría necesidad de cerrarla.

"Hasta ahora no hemos tenido notificación de cuándo llegarían los recursos (federales), pero hasta ahora no tenemos una información contraria, aún no se firma el convenio", señaló.