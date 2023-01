Sheinbaum: Seguiré dando conferencias fuera de la Ciudad

CIUDAD DE MÉXICO.- Avisa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que seguirá saliendo de la ciudad para impartir conferencias sin dejar de estar pendiente de la misma, aunque la oposición se enoje con su decisión o con el hecho de salir a impartirlas.

Afirma que ha tenido muchas invitaciones y no quiere quedar mal:

Aclaró además, en conferencia de prensa, que continuará de manera presencial y virtual, impartiendo sus conferencias magistrales, sobre las políticas exitosas de la Ciudad, como hasta ahora lo ha venido realizando, pues puntualizó, ha tenido muchas invitaciones y no quiere quedar mal con nadie ni dejar de impartir este tipo de conferencias.

"Vamos a usar las dos opciones: virtual y presencial. Tengo muchas invitaciones de muchos lugares para poder asistir y no pienso quedar mal, entonces ahí donde no pueda salir, pues las vamos a dar por videoconferencia, entonces vamos a utilizar las distintas modalidades", recalcó.

Bromeo con el hecho de que la gente se enoja por todo:

De manera irónica dijo que la oposición se enoja por todo. "La oposición se va a quejar si salgo, si no salgo, si hago, si no hago, ellos se quejan… sí (voy a seguir saliendo) y dedicándome a la Ciudad, como lo he hecho hasta ahora".

Tras la tragedia ocurrida en la Línea 3 del Metro, la jefa de gobierno anunció que suspenderá por un tiempo sus conferencias magistrales en otros estados; sin embargo, al final optó por seguirlas realizando de manera virtual como una mejor opción.

Imparte conferencia en Cajeme y se alegra de añadir a Sonora a este plan:

Este domingo, impartió la videoconferencia magistral "Políticas Exitosas de Gobierno" ante habitantes del municipio de Cajeme, Sonora, donde reconoció la importancia del Plan Sonora, proyecto de desarrollo energético y empresarial creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que generará riqueza no solamente para el estado, sino para todo el país.

"Por primera vez el presidente le ha dado la oportunidad a un estado de la República de ser parte de estas empresas. No solamente el Estado va a tener participación, sino el estado de Sonora va a tener participación. Y con ello, se va a generar una riqueza enorme para Sonora y además va a representar el futuro de nuestro país. Y yo por eso no quería dejar de compartirles la emoción que a mí me provoca este plan que se está gestando", precisó.

