Sheinbaum: La democracia no necesita tanto recurso público

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la aprobación de la Reforma Electoral en el Senado de la República con el llamado "Plan B", la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que representa un fortalecimiento de la democracia y es constitucional.

"(...) significa que no requerimos una democracia que utilice tanto recurso público, y va en el camino del fortalecimiento de elecciones libres y un organismo electoral que no requiere tanto recurso público, entonces mis felicitaciones a senadores y senadoras que votaron a favor de esta reforma", indicó en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum | Twitter: @Claudiashein

Además indico que no se requiere tanto recurso público para los organismos electorales, si tiene mayor transparencia en las votaciones “y que todo mundo está de acuerdo, con excepción de aquellos que quieren seguir manteniendo sus privilegios”.

"Hay mucha conciencia ya, la gente está de acuerdo con lo que se aprobó porque, repito, no se destina tanto recurso para sostener una, ni siquiera burocracia, una altísima burocracia que en realidad no le da a la democracia y a las elecciones libres, limpias en el país, entonces es muy beneficioso lo que se aprobó el día de ayer", mencionó.

Ante el voto en contra del senador Ricardo Monreal, Sheinbaum mencionó que es una decisión personal de él, y que al pueblo es a quien le toca juzgar.

"(...) una decisión de él, yo no creo que el partido deba meterse a un asunto… las decisiones son personales y están a evaluación del pueblo, de la gente, y él tiene que tomar sus propias decisiones. Yo como he dicho, ni en este ni en otro caso, en particular sobre Ricardo Monreal o sobre otros compañeros, yo no estoy de acuerdo en que haya un tema de expulsiones, es una decisión que toman ellos y los tiene que juzgar la gente y él tomará sus decisiones en este sentido", señaló Sheinbaum Pardo.

Te puede interesar: La nueva canción que le compusieron a Claudia Sheinbaum.