CIUDAD DE MÉXICO.- Jesús Zambrano García, dirigente nacional del PRD, desinvitó a Ricardo Monreal a unirse a las filas de la oposición como un posible candidato de la coalición Va por México para las elecciones presidenciales de 2024.

Esa ventana ya se cerró como posibilidad a ser considerada, llegamos a decirlo, yo lo dije personalmente, que podría ser un posible candidato de un frente muy amplio mirando hacia las elecciones de 2024, pero ya no lo vemos así", dijo Zambrano en conferencia de prensa.

Zambrano Grijalva indicó que ya ha platicado personalmente con Monreal, quien dijo, no se definió a tiempo.

"Yo personalmente le dije: 'Ricardo, estás perdiendo tiempo precioso, es momento de definiciones'; y él me dijo: 'no, yo voy a seguir dando la lucha adentro'. Le dije: 'tu lugar está acá, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí ya no cabes, ya no te quieren allá, acá está tu campo de actuación para que puedas ser considerado a una opción a poner sobre la mesa para la posibilidad de una candidatura'. Fue lo que platicamos, pero ya vimos que no se definió y ni caso tiene la posibilidad de mantener abierta esa ventana", contó.

Jesús Zambrano desinvita a Ricardo Monreal a unirse a la oposición como posible candidato presidencial en 2024. Foto: @Jesus_ZambranoG

En enero se definirá cómo seleccionarán al candidato a la presidencia para 2024

Jesús Zambrano señaló que pese a que Ricardo Monreal voto en contra del Plan B de López Obrador, al no definirse, su llegada le restaría peso.

"¿Con qué peso entraría él a un proceso al que queremos darle ya la formalidad y la luz verde para caminarlo en las próximas semanas? Si al definir un método él llegara a tomar una decisión y decir 'yo quiero participar', bueno, ya decidiríamos", dijo.

El dirigente del PRD dio a conocer que será en enero cuando se proponga de manera formal el método que se usará para la selección de candidatos a la presidencia de México en 2024.

"Con métodos democráticos, transparentes, abiertos, medibles, verificables, y que no sea por lo tanto una decisión que se tome desde los espacios cerrados", aclaró.