Sergio Sarmiento sobre AMLO: cuando no tienes información especulas

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista Sergio Sarmiento, fue duramente criticado luego de dar opiniones sobre la especulación alrededor de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador y su ausencia de las conferencias diarios.

"Cuando no tienes información también como medio de comunicación, especulas", dijo Sergio Sarmiento durante su participación en una mesa de análisis en el programa Tercer Grado.

Sarmiento fue interrumpido por el conductor del programa, René Delgado, para cuestionarlo sobre si eran correctas las palabras que había utilizado, a lo que respondió que sí.

Los demás miembros del programa dijeron no estar de acuerdo con las palabras del periodista.

Puede ser que ocurra, pero yo no creo que esa sea la práctica digamos del periodismo... me provocó un enorme alivio ver al presidente, esa es la palabra, me dio un enorme alivio verlo, efectivamente hubo este vacío de información, pero también hubo eso, una especulación que a mí, no me parece que nada la justifica", dijo Denise Maerker.