Sentencia que podría recibir la agresora que asesinó a Norma Lizbeth genera polémica

ESTADO DE MÉXICO.- Desde finales de la semana se tomó conocimiento de que la agresora de Norma Lizbeth, identificada como Azahara Aylin "N", fue internada luego de la audiencia y se dictó auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, tras ser señalada por su presunta responsabilidad en la muerte de Norma Lizbeth de 14 años de edad, víctima de un bullying constante.

Norma Lizbeth, era una alumna de tercer año de educación en el turno vespertino de la Secundaria Oficial 0518, anexa a la Normal ubicada en Teotihuacán, quien murió trágicamente a causa de un traumatismo craneoencefálico provocado por los golpes que recibió durante una pelea con su compañera Azahara Aylin "N".

Por estos hechos, la agresora de Norma Lizbeth, también de 14 años de edad, podría enfrentarse a una sanción máxima de entre 6 meses a 15 años de internamiento preventivo en caso de ser encontrada culpable y, al finalizar, quedaría libre de antecedentes penales.

La sanción contra Azahara Aylin "N" ha desatado una intensa discusión entre los usuarios en redes sociales que no se muestran conformes con la sentencia de la agresora y piensan que el caso debería ser tomado como un “feminicidio”.

¿Tan poco vale la vida de una niña que tenía salud, familia que la amaba, amigos, y una vida por delante? Es injusto, las leyes lo son. 10 años no son nada”

¿10 años por feminicidio? No creo,debería ser mucho más!”.

No es justo la juzgan como menor y el delito que cometió lo hace un adulto y es encarcelado x muchos más años y nunca se borran sus antecedentes penales ella merece ser juzgada y purgar la pena que merece un homicidio primero en un tutelar y luego seguir su condena en un reclusorio femenil ella lo decidió así la niña asesinada jamás volverá a casa con sus padres mientras que esta asesina puede convivir con los suyos no es justo opino que ya deberían ser juzgados los menores como adultos para que piensen antes de hacer tanto daño justicia para tod@s esas personas que no pudieron defenderse” Usuario citado por Excelsior.