"¡Sentado y callado!": Lilly Téllez calla a Gómez Urrutia en discusión sobre Fuerzas Armadas

MÉXICO.- Tras haber expuesto el rechazo de la bancada del PAN respecto a la reforma que amplía el plazo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, Lilly Téllez se refirió a los senadores de Morena como "bola de corruptos" y "ceros a la izquierda".

Además, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador fracasó en su intento por pacificar al país, tras haber aprobado la militarización del país.

¡Son una bola de corruptos! Me acuerdo cómo juraron y perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser de carácter civil. Aquí, bola de corruptos, hablaron horas, se comprometieron, prometieron, defendieron, se rasgaron las vestiduras, gritando aquí que la Guardia Nacional iba a ser civil", recordó.



Dijo que Morena no puede luchar contra el crimen organizado porque es parte de él y señaló que los integrantes de esa bancada son personas "de mala entraña", pues siempre fue un engaño, ya que desde el primer minuto, en realidad, la Guardia Nacional era militar.

Con el senador Napoleón Gómez Urrutia, la legisladora sonorense fue particularmente agresiva.

Al momento en que el líder minero solicitó hacerle una pregunta a lo que respondió:

No le aceptó nada al líder sindical, ¡siéntese y cállese! No le acepto nada, usted don Napoleón Gómez Urrutia, sentadito y calladito.



Luego, Lilly Téllez volvió a enfocar sus baterías contra toda la fracción parlamentaria de Morena.

"Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas, ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las sobras apestosas que les aviente el presidente, que pudre todo lo que toca".



Varios senadores de Morena exigieron que Lilly Téllez se retractara de sus calificativos "ofensivos e injuriosos".



Margarita Valdez manifestó:

No somos ninguno de los senadores que estamos aquí ni de los de aquel lado ni de este, ni perros ni hienas, no estamos coludidos con el crimen organizado como nos lo han dicho, y solicito que las personas que lo han dicho se retracten"



Acusó a Lilly Téllez de utilizar la tribuna del Senado para descargar fobias, insultos, traumas y amarguras.



Exijo en nombre de toda la bancada de Morena que se saque del orden del día esas palabras obscenas en la boca de una senadora, que en lugar de legislar viene a sacar toda la frustración que la vida les ha dado. Es una exigencia de inmediato y la persona que me quiera decir algo que haga uso de la voz y lo diga de frente. ¡Yo no soy hiena!, a mí nadie me puede venir a decir aquí que soy perra de ninguna de las bancadas, nadie absolutamente nadie tiene la calidad moral de decirme eso y lo solicito para que lo saquen del orden del día"