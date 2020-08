Señalamientos de Lozoya son falsos, nunca participé en actos de corrupción: Ernesto Cordero

CIUDAD DE MÉXICO.- Ernesto Cordero, ex presidente del Senado, tachó de falsos los señalamientos por parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien lo vincula a los sobornos entregados durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El también ex secretario de Hacienda del ex presidente Felipe Calderón, aseguró que nunca recibió dinero a cambio de su voto.

“NUNCA, como servidor público, participé en un acto de corrupción. Los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya son falsos. JAMÁS formé parte en una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado de la República”, dijo en su cuenta de Twitter.

NUNCA, como servidor público, participé en un acto de corrupción. Los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya son falsos. JAMAS formé parte en una negociación que implicara recibir dinero a cambio de mi voto en el Senado de la República. @CiroGomezL — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) August 18, 2020

El ex director de Pemex habría señalado en una denuncia que Cordero forma parte de los 7 ex legisladores del PAN, PRD y PRI que recibieron alrededor de 80 millones de pesos a favor de la Reforma Energética.

Entre los implicados se encuentran Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y salvador Vega Casillas.

Con información de Reporte Indigo