Senadores retan a AMLO a asistir al Senado con motivo de condecoración de Poniatowska

MÉXICO.- Un grupo de senadoras del PAN desafió al presidente Andrés Manuel López Obrador a mostrar valentía y no ser "cobarde" al aceptar la invitación para asistir como invitado especial a la sesión solemne en el Senado, donde la escritora Elena Poniatowska será condecorada con la Medalla Belisario Domínguez.

El desafío fue emitido después de que López Obrador declarara en una conferencia de prensa que no estaría presente en la ceremonia debido a la posible presencia de agresiones y falta de respeto hacia su investidura presidencial.



Xóchitl Gálvez dijo en entrevista que "el Presidente en el fondo es un sacón. Pone vallas para las mujeres y no viene a dar la cara. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Nada, nada que no hiciera Layda (Sansores) mega peor. Somos mujeres educadas".

La senadora del PAN, Lilly Téllez, retó al Presidente a no desairar al Poder Legislativo y le exigió que "tenga pantalones, no sea cobarde".



Deje de hacerse la víctima, porque él es el victimario y ojalá me lo encuentre, porque por cobarde no quiere venir. No es un demócrata, no quiere venir a escuchar. Pero, donde me lo encuentre presidente, le voy a hacer el reclamo puntual", expresó la senadora de Sonora.