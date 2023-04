Aunque Francisco Garduño del INM es “una gente recta” su gobierno no protege a nadie, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Aunque Francisco Garduño Yáñez, director del Instituto Nacional de Migración (INM), es “una gente recta, trabajadora”, su gobierno no protegerá a nadie, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es una gente recta, trabajadora, pero ahora sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, que he fijado como conducta, es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que haya cometido una irregularidad o un delito, no protejo a nadie”, dijo.