CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “que lo piensen bien” antes de declarar inconstitucional la reforma que traslada la operación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (Sedena), pues sería “un error garrafal”.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, uno de los ministros propuesto por López Obrador para la Corte, anunció que propondrá al Pleno declarar inconstitucional el traslado administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Sedena.

Falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía el proyecto. Este asunto se va a votar creo que hasta la próxima semana y ojalá lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena va a ser un grave error, un error garrafal”, dijo.

Se cuidará a la Guardia Nacional si ministros declaran inconstitucional la ley

López Obrador adelantó que, si los ministros declararan inconstitucional la ley, su gobierno cuidará que la Guardia Nacional “no se eche a perder”.

“Si resolvieran los ministros de que no debe la Sedena de hacerse cargo de la Guardia Nacional, como sucede en otras partes del mundo, bueno entonces vamos en el tiempo que no queda a cuidar que no se eche a perder”, dijo.

AMLO pide a ministros “que lo piensen bien” antes de echar para atrás traslado de la GN a la Sedena. Foto: Captura de pantalla

Y agregó: “Pero es muy importante inscribirla en una institución sólida, que es un pilar del Estado mexicano; la Sedena”.