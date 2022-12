Senado aprueba en lo general Plan B de reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 69 votos a favor, 53 en contra y cero abstenciones, el Senado de la República ha aprobado en lo general el Plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la noche de este miércoles, los senadores dieron luz verde a la iniciativa que reforma dos leyes en materia electoral, y crea la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los senadores consideraron que el proyecto es pertinente para la situación que pretende regular, no obstante, por el momento no han entrado en la discusión de lo particular. En la que quedan mil 242 reservas y 60 oradores para debatir cada punto que propone el Plan B del mandatario mexicano.

¿En qué consiste el Plan B del presidente López Obrador?

El dictamen fue aprobado con el respaldo de las bancadas del PVEM, PT, PES y Morena, mientras que los principales opositores fueron Movimiento Ciudadano y los partidos de Va por México: PAN, PRI y PRD.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, se sumó a los votos en contra, pues advirtió que había detectado 21 bloques de inconstitucionalidad en la minuta de reforma electoral enviada desde la Cámara de Diputados.

En términos más precisos, el Plan B de AMLO propone la garantización del voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, la facilitación del voto para ciudadanos en el extranjero y, el punto más polémico, compactar la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE).

