Senado aprueba elegibilidad de la terna de AMLO para ministra de la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado de la República dio su aprobación al dictamen sobre la idoneidad y elegibilidad de la terna integrada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González para un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el transcurso de la sesión ordinaria y en medio de un extenso debate donde la oposición cuestionó la afinidad de las candidatas con el presidente López Obrador, la terna fue respaldada con 70 votos a favor del oficialismo y 40 en contra de legisladores de oposición.

Perspectivas y discrepancias en la evaluación de las candidatas

Durante el debate, el senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios de la oposición para que no rechazaran la propuesta de candidatas del Ejecutivo y permitieran que el Senado cumpliera con su responsabilidad de seleccionar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde tribuna, dijo que las tres candidatas reúnen los requisitos para integrarse al máximo tribunal del país y subrayó que su afinidad con Morena y la 4T no debe ser motivo para descalificarlas.

Ante la postura de los senadores del bloque de contención, que advirtieron que votarán en contra de las tres propuestas por su subordinación al presidente Andrés Manuel López Obrador y su filiación morenista, Monreal Ávila hizo un recuento histórico y destacó que muchos ministros han sido militantes de otros partidos y eso no ha impedido que su desempeño sea responsable y apegado a la legalidad.

No renunciemos a nuestra facultad, no dejemos que el presidente de la República haga nuestro trabajo y ejerza su facultad constitucional de nombrar a un ministro de la corte o a una ministra. Es falso, es una falacia que sea una traición a la patria, que estemos hundidos en el fango de la inutilidad, es un debate falso, estamos cumpliendo simple y sencillamente con nuestra responsabilidad constitucional”, enfatizó.

Ricardo Monreal aseguró que cualquiera de las tres candidatas puede ser una excelente y estupenda ministra de la Corte. “Yo no me atrevería a presagiar su desempeño en el futuro porque no lo sabemos. En el ejercicio de la función en mis años de trabajo en el servicio público, me he topado con sorpresas impresionantes de personalidades jurídicas o políticas que en el desempeño de su función actúan con amor a la patria, con imparcialidad y profesionalismo”, recalcó.

Por su parte, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que una de las integrantes. María Estela Ríos, no cumple con los requisitos, porque forma parte del gabinete legal, así como cuestionó su eficacia como consejera jurídica de la Presidencia, pues “pierde los asuntos una y otra vez”.

Tenemos la facultad de rechazar totalmente la terna, pero sólo la vamos a rechazar parcialmente, porque Bertha Luján y Lenia Batres si cumplen los requisitos”, apuntó.

Cabe destacar que una vez aprobado el dictamen, se prevé que las tres aspirantes a ministras realicen una exposición ante el pleno del Senado y posteriormente, por cédula, los 128 legisladores voten. Se requieren dos terceras partes, es decir mayoría calificada, para elegir a alguna de ellas.