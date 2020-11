"Se revisará propuesta de outsourcing", señala AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la reunión que sostuvo ayer con el sector empresarial para dialogar sobre iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación o outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que desde el día de hoy se empezará a revisar su propuesta y en su caso, hacer las modificaciones, pues, aseguro, su Gobierno tiene la capacidad de rectificación y no cae en la autocomplacencia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó que los líderes empresariales no tienen la intención de proteger a quienes abusan de este mecanismo de contratación, y adelantó que el próximo lunes habrá un nuevo encuentro definitivo.

"Ayer se inició un proceso de consultas y de intercambio de opiniones entre las distintas dependencias del gobierno federal, ayer estuvieron representantes del sector empresarial, de todas las cámaras. Fue un buen encuentro y se acordó que a partir de hoy empieza a revisar toda la iniciativa, los funcionarios van a explicar las razones y también escuchar los puntos de vista de los representantes empresariales. Esto pensamos llevará toda la semana y tenemos de nuevo una reunión, ya definitiva, para el lunes en la noche", dijo el mandatario.

"Se abre la posibilidad de revisar toda la iniciativa para convencer de que hace falta, y en el caso de que se tenga razón, hacer las modificaciones, tener la capacidad de rectificación, no caer en la autocomplaciencia", señaló.

Detectaron 'lagunas' en la iniciativa del outsourcinghttps://t.co/U2zGzdlCIX — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 24, 2020

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que se busca que la entrada en vigor sea inmediata, pues señaló que ya no se puede tolerar estas irregularidades.

Ya no se puede detener esto, no se pueden tolerar irregularidades, todo lo que pasa en los meses de diciembre, esto que hemos dado a conocer, que en diciembre, como si sucediera algo extraño de que se pierden 300, 400 mil empleos, ¿cómo es esto?".

El presidente López Obrador manifestó que lo que se busca es proteger a los trabajadores, pues acusó que en sexenios pasados se crearon estrategias "inmorales" e "injustas" para dejar sin prestaciones a los trabajadores como ocurre, señaló, con el outsourcing.

Outsourcing bajo la lupa de empresarios y Gobierno

Acuerdan AMLO y el sector empresarial empezar a revisar a partir de hoy toda la iniciativa sobre el outsourcing o subcontratación. https://t.co/AjX9YdPfkq pic.twitter.com/EC7pEuJApr — Fernando Álvarez Her (@feralluces) November 24, 2020

"Se nos hace no solo injusto, sino inmoral y así sé lo hicimos ver y ellos (los empresarios) están en un plan de que quieren ayudar, no están en contra de los trabajadores o que haya injusticia. Les preocupa el que les vaya a significar pues tener que contratar de manera directa permanente a trabajadores, y el que puedan haber sanciones sobre todo que se apliquen de manera discrecional, autoritaria. Les garantizamos que eso no va a suceder y se esta dialogando y se va a llegar a un acuerdo", aseguró.