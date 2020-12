Se recuperarán casetas de cobro tomadas en Sonora, reitera AMLO en su visita a Bavispe

BAVISPE, Sonora.- Se van a recuperar las casetas de cobro tomadas en Sonora, aseguró el presidente de la República, se buscará conciliar y privilegiar el diálogo.



En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que al igual que Nayarit y Sinaloa en Sonora ya se tomó la decisión de recuperarlas, pues consideró es un robo al pueblo.



"Estan recuperándose las casetas ya se hizo en Nayarit y Sinaloa, falta Sonora y vamos a hacer lo mismo. Si no se conran las casetas, no ingresan recursos a la hacienda pública y es un robo porque el presupuesto no es dinero del gobierno, es del pueblo.