¡Se logró! Niño vendedor de botanas de Michoacán cumplirá su sueño de conocer a "Checo" Pérez

MORELIA.- Una gran noticia salió a la luz el día de hoy, y es que Matías Emilio Márquez Olalde podrá cumplir su sueño de conocer a su ídolo, Sergio "Checo" Pérez.

Hace una semana trascendió la noticia de este jovencito de 14 años, quien estaba vendiendo botanas en la ciudad de Morelia para cumplir su sueño de asistir a un Gran Premio de Fórmula 1, para así poder conocer al "Checo".

Luego de que se diera a conocer la historia de Matías, la familia fue contactada por el equipo de trabajo del padre del piloto mexicano; Antonio Pérez Garibay, papá de "Checo" Pérez, invitó a una convivencia al menor, a su hermana Monserrat y a su mamá, en la Ciudad de México.

Matías platica que en el encuentro con Antonio Pérez Garibay no podía ni hablar de la emoción que sentía de ver cada vez más cerca su sueño hecho realidad.

No lo podía creer. Me ganó la emoción. Estar con el papá de ‘Checo’, además de poder convivir con ellos y saber que son grandes personas, fue lo que más feliz me hizo".