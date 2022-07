Papá de "Checo" Pérez explica la famosa fotografía donde besa al papá de Hamilton e ignora a Tom Cruise

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la gran hazaña en el Gran Premio de Gran Bretaña de Sergio "Checo" Pérez, donde subió al podio en segundo puesto, se logró hacer tendencia en redes sociales; sin embargo, muchos de los reflectores se fueron directo hacia su padre.

El padre de "Checo", Antonio Pérez Garibay, fue durante varias horas tendencia a causa de la foto en que aparece besando al padre el británico Lewis Hamilton al mismo tiempo en que Tom Cruise los miraba sonriendo.

El papá de "Checo" reveló la razón de dicha acción que le dio la vuelta al mundo:

Fue un momento maravilloso, o sea, mucha gente lo tomó que no le puse mucha atención a Tom, siendo Tom quien es, pero yo estaba en un tema de papás, lo que sentía por Anthony Hamilton por Lewis, es lo que yo sentía por 'Checo'", dijo Antonio.

Pérez Garibay detalló que en el momento de la premiación en Silverstone sus hijos se estaban comunicando a la distancia por medio de señas: "estábamos encantados".

Además, Anthony Hamilton, le dio su opinión sobre la temporada del tapatío.

Me habló maravilloso de 'Checo', me habló de la oportunidad que tiene de pelear el campeonato hasta la última fecha y que está haciendo las cosas muy bien y ahí es donde se me vino las ganas de darle ese beso que la verdad lo hice con mucho cariño y mucho respeto", afirmó el también diputado.