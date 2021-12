Se espera que hoy reacomoden a comerciantes y trabajadoras sexuales en la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 25 trabajadoras sexuales han recibido hostigamiento, insultos y agresiones por parte de los comerciantes que se instalan en esta época de Navidad en la Circunvalación, entre soledad y corregidora en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En entrevista para Grupo Healy, Arlen Palestina Pandal, representante legal de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez, AC.”, asegura que la líder de los ambulantes de la zona, Clara Franco, ha violentado y amenazado a las trabajadoras sexuales.

Estamos pidiendo que se atiendan los casos de violencia contra las mujeres por parte de vendedores ambulantes que no están dejando trabajar a estas mujeres en la zona de La Merced -un barrio en el centro de la Ciudad de México-“, expresó Arlen.

Piden respetar espacios de trabajadoras sexuales

La defensora asegura que es importante que se les libere el último espacio que les ha dejado para trabajar y que se respete su tarjetón de trabajadoras no asalariadas, ya que se reconoció como trabajo no asalariado, y en la realidad en vía pública no se ha dado ese reconocimiento, por eso acuden con las autoridades del gobierno central para que no sean hostigadas.

Palestina explicó que el problema de las trabajadoras sexuales se ha agudizado especialmente con la pandemia de Covid-19, pues a raíz de la crisis sanitaria se duplicó el número de mujeres que trabajan en la calle.

Se espera que el día de hoy acuda a la zona el director de reordenamiento y comercio en la vía pública, Victorio Montalvo Rojas, para llegar a un acuerdo entre los ambulantes y las trabajadoras sexuales.

