Se descompuso su camión, saquearon la mercancía y ahora no puede trabajar

CHIAPAS.-A Raúl se le descompuso su auto y grabó cómo personas robaban su mercancía en el kilómetro 40 de la carretera Malpaso Raudales, en Chiapas.

Luego de haber subido una pendiente en una curva, el camión se descompuso y en minutos la unidad fue saqueada.

Ninguna autoridad llegó, me rompieron el candado lateral y me empiezan a tirar toda la mercancía de jabón, yo les dije que dejaran mi mercancía porque me iban a meter en problemas, y dijeron que la mercancía ya era de ellos".