¿Se cancelan los tamales? IMSS pide evitar reuniones durante Día de la Candelaria para reducir casos Covid

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamó a la población a evitar en la medida de lo posible reuniones en lugares como el trabajo o el hogar el próximo Día de la Candelaria, a fin de reducir riesgos de contagio por Covid-19.

Diego Salomón Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos de Nutrición en la División de Promoción de la Salud dijo que en caso de conmemorar esta celebración del 2 de febrero, la recomendación es mantener las medidas sanitarias como sana distancia, uso de cubrebocas e higiene de manos, a pesar de cumplir con el cuadro completo de vacunación.

No debemos olvidar que el estar vacunados no significa que no nos vamos a contagiar, sino que la vacuna nos protege de formas graves de la enfermedad, de tal modo que los contagios pueden seguir si bajamos la guardia y provocar que la pandemia se siga expandiendo”, abundó.