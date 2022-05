Sandra Cuevas sobre el borrado de los rótulos en la alcaldía Cuauhtémoc: "Es un tema de orden, disciplina, de mejorar la imagen urbana"

Ciudad de México.- Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, borró por lo menos un mural, dibujos clásicos y tipografías que ilustraban los puestos ambulantes en la Ciudad de México para sustituirlo por pintura blanca e imponer su logotipo gris en cada uno de los puestos.

Ante la polémica de que los puestos de comida hayan sido pintados de un solo color blanco con el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc para borrar los tradicionales rótulos, la alcaldesa Sandra Cuevas afirmó que "es un tema de orden, disciplina, de mejorar la imagen urbana", apuntó.

Sin embargo, anunció que realizará mesas de diálogo con los comerciantes, "es un tema en donde tengo que hablarlo con los vecinos y vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc por supuesto que también me voy a sentar a hacer mesas de trabajo", acotó.



Al comparecer ante integrantes de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa apuntó que hace política no tradicional y que con sus decisiones no siempre les dará gusto a todos.

"A mí me encanta trabajar. Yo no vengo aquí por poder, yo no vengo creyendo que voy a seguir en otro cargo, es más ni siquiera aspiro a reelegirme. Yo estoy aquí porque realmente me gusta lo que hago. Soy una política no tradicional, soy una política que se ganó el lugar en donde está, por mi temple, por mi inteligencia, por mi habilidad, y porque tomó la decisión que considero son las adecuadas, y que además entiendo que no siempre le voy a dar gusto a todos", acotó.

Remarcó que ha tratado de gobernar para todos. "Yo no gobierno para ningún partido político, no gobierno para la Jefa de Gobierno, no gobierno para agradarle a nadie, gobierno para dar resultados, para eso a mí me contrataron".

Sandra Cuevas indicó que la política no es ego y no es quedar bien con todos, "la política no es ponerse de alfombra con los poderosos, la política es servir, es agarrar una escoba y limpiar donde está sucio, la política es meterte a la casa en donde hay necesidad", apuntó.

No todos están de acuerdo



Este viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo con que la alcaldía Cuauhtémoc haya pintado de un solo color los puestos tradicionales de comida, pues se borra la identidad cultural y popular de la ciudad.



"Es absolutamente autoritario querer imponer un mensaje único de una alcaldía frente a lo que ha sido históricamente la cultura popular en nuestra ciudad. Entonces quitar la creatividad para imponer un eslogan de una alcaldía, pues me parece que no es correcto", señaló.

Los memes no han faltado: