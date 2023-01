Sandra Cuevas “no sabe” quién es AMLO, qué sabe de leyes Claudia Sheinbaum y presume estudios de derecho

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Cuevas “no sabe” quién es AMLO, quién es Claudia Sheinbaum y presume supuestos estudios de derecho en diez países.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, cuestionó ¿quién es AMLO? y ¿qué sabe de leyes Claudia Sheinbaum?

En una entrevista luego de que localizaran miles de volantes con “propaganda negra” en las oficinas de la Dirección de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas hizo los cuestionamientos ante reporteros.

Morena ¿quienes son? No son personas estudiadas, no son personas de trabajo, creen que a mí me vaya a dar miedo, si ni siquiera saben de derecho ”, respondió cuanto un reportero le pidió opinión ante la intención de un legislador de promoverle un juicio político.

“Si la jefa de gobierno no sabe de derecho, ¿el Presidente de la República Mexicana con todo respeto pero quién es, qué estudió? continuó Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

La alcaldesa dijo saber de derecho, asegurando que tiene dos maestrías y estudió en diez países.

Yo soy doctorante en derecho, tengo dos maestrías, me he ido a estudiar a diez países, vengo desde abajo, yo no tengo padrinos ni papa ricos, me he hecho sola, y así sola voy a seguir”, declaró.